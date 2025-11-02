FC Barcelone : Flick claque la porte du vestiaire au nez de Lamine Yamal et Nicki Nicole !

Si Lamine Yamal et Nicki Nicole ne sont désormais plus ensemble, Hansi Flick avait déjà pris les devants en mettant un terme aux escapades médiatiques de son ailier lors des entraînements du FC Barcelone.

Hansi Flick n’en peut plus. Fatigué par l’attention médiatique constante autour de Lamine Yamal et de sa petite amie, la chanteuse argentine Nicki Nicole, l’entraîneur du Barça aurait décidé de sévir. Selon Don Balon, il a clairement indiqué que c’en était fini d’emmener son couple aux entraînements.

Dorénavant, quiconque se présentera accompagné de son partenaire sera immédiatement renvoyé chez lui. Chaque apparition de Lamine avec Nicki Nicole attire journalistes et photographes, créant une agitation que Flick juge incompatible avec la préparation des matchs et le bon fonctionnement de l’équipe.

Face à cette accumulation de distractions, Flick a décidé de mettre les choses au clair. La mesure, bien qu’inhabituelle, vise à protéger le groupe et à garantir que les entraînements se déroulent dans un climat sérieux et concentré. L’avertissement est clair. Mais il ne sera plus nécessaire, du moins pour le moment, étant donné que Lamine Yamal a annoncé sa rupture avec Nicki Nicole.