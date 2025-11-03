Luis Campos entend franciser encore plus l’effectif du Paris Saint-Germain lors des prochaines fenêtres de mercato.

Le mercato qui arrive pourrait tout changer pour le PSG. Luis Campos ne parle pas que de noms ou de stars, il rêve d’un projet collectif qui redonne une vraie identité au club, capable de créer un lien fort avec les supporters et de durer sur le long terme. Au micro de Téléfoot, le Portugais a exposé sa vision sans détour : « Dès le premier jour, j’ai parlé avec le président, on a toujours pensé à construire un projet pas seulement axé sur le court-terme, mais aussi sur le moyen et le long-terme. On veut des joueurs jeunes, intelligents, capables de jouer ensemble et de supporter la pression. »

Dans son esprit, le PSG ne doit pas se contenter de recruter des talents rapides ou techniquement brillants. L’accent est mis sur la cohésion, l’intelligence collective et la capacité à évoluer dans un club où la pression est constante. Campos s’est également félicité du travail de Luis Enrique : le coach a su poser des bases solides pour que ce projet prenne forme sur le terrain. Mais le directeur sportif a un objectif plus ambitieux encore : réduire la dépendance aux stars étrangères et construire une ossature plus locale, capable de représenter pleinement le PSG.

« On a tous aussi un peu ce rêve d’avoir une équipe plus parisienne, française », a-t-il ajouté. Une déclaration qui ne laisse aucun doute : la prochaine fenêtre de transferts ne sera pas classique. Son ambition : bâtir une équipe avec une identité française forte, où chaque joueur comprend son rôle dans le collectif et où le sentiment d’appartenance est réel.

Le défi est énorme. Dans un club habitué aux stars internationales, faire cohabiter jeunes talents français et joueurs confirmés sera délicat. Certains grands noms du marché pourraient ne pas s’adapter à cette philosophie ou préférer partir. Mais pour Campos, c’est le prix à payer pour créer une vraie équipe parisienne, capable de rivaliser sur tous les fronts. Le prochain mercato s’annonce donc décisif.