PSG Mercato : double coup de tonnerre pour Yamal et Akliouche, 2 nouvelles pistes pour janvier !

Le mercato du PSG s’agite mais Luis Enrique a déjà pris une décision nette : pas de Lamine Yamal ni de Magnes Akliouche s’éloigne cet hiver !

Double coup de tonnerre en vue au mercato du PSG. Selon RMC Sport, Luis Enrique ne compte pas miser sur Lamine Yamal pour le moment. Le jeune prodige du FC Barcelone devra patienter, le technicien espagnol privilégiant une approche plus prudente pour intégrer ses jeunes talents dans l’équipe première. À l’heure actuelle, Luis Campos partage cette position, renforçant la cohérence de la stratégie sportive du PSG.

Parallèlement, le nom de Maghnes Akliouche, autre jeune prometteur, semble également s’éloigner du projet parisien. D’après PSG Inside Actus, les discussions autour de l’international français sont au point mort, et le club pourrait ne pas finaliser son intégration dans l’effectif cet hiver.

Carlos Álvarez et Arsen Zakharyan privilégiés ?

« Le PSG doute de sa réelle plus-value. En interne, R. Mora aurait toujours la cote, tandis que d’autres jeunes talents sont suivis : Carlos Álvarez (Levante) et Arsen Zakharyan(Real Sociedad). Paris veut un profil prometteur sur la durée », explique l’insider bien informé sur les arcanes du PSG.

Cette décision s’inscrit dans une volonté claire de Luis Enrique : construire une équipe compétitive dès maintenant, sans précipiter l’éclosion des jeunes talents, même les plus prometteurs. Le PSG mise donc sur l’expérience et la maturité pour aborder les prochaines échéances européennes et nationales.