A dix contre onze pendant 80 mn, l’OL arrache le nul à Brest
BUT! Football Club
Le FC Barcelone bat Elche, Yamal ne rassure pas après sa rupture

Lamine Yamal fêtant son but contre Elche avec ses partenaires.
Raphaël Nouet
2 novembre 2025

Le FC Barcelone a repris la 2e place du classement de la Liga après une victoire méritée sur Elche (3-1). Lamine Yamal a marqué mais il n’a pas forcément rassuré…

Une semaine après sa défaite dans le Clasico (1-2), le FC Barcelone avait besoin de s’imposer face à Elche, 9e du classement. Pour reprendre la 2e place, que Villarreal lui avait ravie la veille, pour revenir à cinq points du Real Madrid et, plus globalement, pour se rassurer en cette période troublée. Ca a été fait, et bien fait. Lamine Yamal (9e) et Ferran Torres (12e) ont donné une belle avance aux Blaugranas avant la fin du premier quart d’heure mais Elche, qui a touché trois fois les montants, a réduit la marque juste avant la pause (Mir, 42e). Marcus Rashford a redonné deux buts d’avance aux siens à la 61e d’un coup de canon du gauche.

Yamal, un éclair et plus grand-chose

De cette partie, on attendait énormément de Lamine Yamal, décevant dans le Clasico et qui vient de rompre avec Nicki Nicole. Comme souvent, l’ailier de 18 ans a démarré pied au plancher avec son but mais, comme souvent également ces derniers temps, il est rapidement rentré dans le rang. Au fil des minutes, il a de moins en moins fait la différence balle au pied, visiblement incapable d’accélérer en raison de son inflammation aux adducteurs. En seconde période, même ses ouvertures lobées ne trouvaient pas preneur. C’est un vrai problème pour le FC Barcelone, qui va devoir se résoudre à le reposer sur une longue période ou à le faire opérer. Ce qui reviendra, finalement, au même…

Autre point négatif de cette rencontre : la capacité des Catalans à se faire peur. En première période, ils ont tiré 21 fois au but, Elche 2. Et cela a suffi aux Valencians pour revenir à 2-1. L’an dernier, le Barça ne baissait jamais le pied et usait ses adversaires, jusqu’à lui infliger de grosses déculottées. Cette saison, il n’a pas le carburant nécessaire pour jouer ce type de jeu. Il s’expose donc à des retours et fait preuve d’une fébrilité qu’on ne lui connaissait plus. Un autre casse-tête pour Hansi Flick…

FC BarceloneLiga
