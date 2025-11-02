FC Barcelone Mercato : Deco craque pour un buteur de classe mondiale très bientôt à Paris !

Harry Kane (32 ans) serait dans le viseur du FC Barcelone pour remplacer Robert Lewandowski dès l’été prochain. Une clause de 65 millions pourrait faire plier le Bayer Munich dans deux mercatos.

Le FC Barcelone se projette déjà sur le mercato estival et cible un buteur de classe mondiale : Harry Kane. Selon Sport, le club catalan aimerait s’attacher les services de l’attaquant anglais pour succéder à Robert Lewandowski, dont le départ est envisagé à l’horizon 2025.

Le joueur de 32 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027, dispose d’une clause libératoire de 65 millions d’euros. S’il pourrait privilégier un retour en Premier League, le journal catalan précise que Kane étudie actuellement toutes les options pour son futur. Le Barça surveille donc ce dossier de loin.

Pour l’heure, l’attention de Kane est tournée uniquement vers la Ligue des Champions. Ce mardi, en prime time, il affrontera en effet le PSG au Parc des Princes avec le Bayern Munich dans un choc au sommet qui sent déjà la poudre et qui devrait envoyer un signal fort à toute l’Europe.