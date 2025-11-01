PSG : Luis Enrique et Luis Campos ont acté une opération suicide au Mercato !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Barcelone : Flick a identifié un remplaçant inattendu à Pedri, la surprise est totale ! 

Pedri (FC Barcelone)
Bastien Aubert
1 novembre 2025

Hansi Flick a trouvé son plan B pour pallier l’absence de Pedri : le jeune Tommy Marques (19 ans). L’Espagnol, suivi par plusieurs clubs anglais, s’entraîne avec l’équipe première et pourrait connaître ses premières minutes avec le FC Barcelone.

Pedri absent plusieurs semaines, Hansi Flick a déjà identifié son remplaçant au FC Barcelone. Selon Fabrizio Romano, Tommy Marques a eu l’honneur de s’entraîner avec l’équipe première ce vendredi, jour de ses 19 ans. Une séance symbolique pour le joueur, mais aussi une décision stratégique du coach allemand.

Flick souhaite tester Marques pour remplacer Pedri dans l’entrejeu blaugrana. Avec l’absence de l’incontournable milieu espagnol, Barcelone doit rapidement trouver une solution pour maintenir sa créativité au cœur du jeu, et Flick semble voir en Marques un joueur capable de pallier ce vide temporaire.

Marques pour faire oublier Pedri ?

Malgré l’intérêt de plusieurs clubs de Premier League qui suivent l’espagnol depuis des mois, le Barça continue de lui faire confiance. L’idée est claire : donner une chance au jeune joueur, tout en préparant une éventuelle montée progressive dans le groupe professionnel. Cette décision illustre la volonté du club catalan de miser sur sa jeunesse et de ne pas céder ses talents prometteurs à l’étranger.

Pour Marques, c’est une opportunité unique de montrer son potentiel et d’entrer dans le grand bain du football européen. Les prochaines semaines seront cruciales pour confirmer la confiance placée en lui et pour aider le FC Barcelone à traverser cette période délicate sans Pedri.

FC BarceloneLiga
#A la une

Les plus lus

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos, avec son entraîneur, Luis Enrique.
Mercato...

PSG : Luis Enrique et Luis Campos ont acté une opération suicide au Mercato !

Par Bastien Aubert
Red Star – ASSE (2-1) : les Verts rechutent et font une très mauvaise opération
ASSE...

Red Star – ASSE (2-1) : les Verts rechutent et font une très mauvaise opération

Par William Tertrin
Pedri (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick a identifié un remplaçant inattendu à Pedri, la surprise est totale ! 

Par Bastien Aubert
La Ligue 1 snobée par le PSG ? Luis Enrique remet tout le monde à sa place !
Ligue 1...

La Ligue 1 snobée par le PSG ? Luis Enrique remet tout le monde à sa place !

Par William Tertrin
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

Real Madrid Mercato : OM ou OL, quel club Endrick doit-il choisir en janvier ?

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi
Ligue 1...

OM : la compo de De Zerbi pour affronter l’AJ Auxerre, avec des choix forts

Par William Tertrin
Xabi Alonso lors d'un match du Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter Valence

Par William Tertrin
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, avant le match contre l'OL.
Ligue 1...

RC Lens : un retour dans le groupe lensois pour affronter le FC Lorient

Par William Tertrin
ASSE : la compo d’Eirik Horneland pour affronter le Red Star
ASSE...

ASSE : la compo d’Eirik Horneland pour affronter le Red Star

Par William Tertrin
Ligue 1 : le PSG s’en sort à la dernière seconde contre Nice et sécurise la place de leader !
Ligue 1...

Ligue 1 : le PSG s’en sort à la dernière seconde contre Nice et sécurise la place de leader !

Par William Tertrin
Le logo du FC Nantes sur l'un des murs de la Beaujoire.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : un gros transfert a capoté pour une raison hallucinante

Par William Tertrin
Stade Rennais : un coach bien connu de Ligue 1 pour remplacer Habib Beye ?
Mercato...

Stade Rennais : un coach bien connu de Ligue 1 pour remplacer Habib Beye ?

Par William Tertrin
LOSC : gros coup dur pour Genesio et les Dogues avant Angers
Ligue 1...

LOSC : gros coup dur pour Genesio et les Dogues avant Angers

Par William Tertrin
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, au moment du coup d'envoi d'un match à Bollaert.
Ligue 1...

RC Lens : Sage a appris une grosse nouvelle pour le match conte Monaco

Par William Tertrin
La joie d'Endrick, lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse de Leganés en Coupe du Roi.
Mercato...

OL Mercato : le Real Madrid et Endrick ont l’embarras du choix, mais…

Par William Tertrin
Lamine Yamal déçu lors du choc entre le FC Barcelone et le PSG.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Lamine Yamal balance sur sa rupture avec Nicki Nicole

Par William Tertrin
Luis Enrique saluant des supporters avant le match Lille-PSG.
Ligue 1...

PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter l’OGC Nice

Par William Tertrin
LOSC Mercato : un Dogue quitte son club… mais reste coincé en Ligue 2
LOSC...

LOSC Mercato : un Dogue quitte son club… mais reste coincé en Ligue 2

Par William Tertrin
Matthis Abline (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Abline signe deux nouveaux coups d’éclats avant Metz

Par Bastien Aubert
Arsène Kouassi (FC Lorient)
ASSE...

ASSE Mercato : il échappe aux Verts et enflamme déjà la Ligue 1

Par Bastien Aubert
Blas et Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : on sait enfin pourquoi Beye a écarté Blas et Fofana

Par Bastien Aubert
Hamad Junior Traoré (OM)
Ligue 1...

OM Mercato : une recrue au tapis provoque des remous en interne 

Par Bastien Aubert
Hansi Flick (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick s’inquiète pour Pedri et Yamal, deux retours majeurs actés avant Elche !

Par Bastien Aubert
Lucas Stasisn (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : le Paris FC avance sur une autre priorité que Stassin en janvier 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet