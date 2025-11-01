FC Barcelone : Flick a identifié un remplaçant inattendu à Pedri, la surprise est totale !

Hansi Flick a trouvé son plan B pour pallier l’absence de Pedri : le jeune Tommy Marques (19 ans). L’Espagnol, suivi par plusieurs clubs anglais, s’entraîne avec l’équipe première et pourrait connaître ses premières minutes avec le FC Barcelone.

Pedri absent plusieurs semaines, Hansi Flick a déjà identifié son remplaçant au FC Barcelone. Selon Fabrizio Romano, Tommy Marques a eu l’honneur de s’entraîner avec l’équipe première ce vendredi, jour de ses 19 ans. Une séance symbolique pour le joueur, mais aussi une décision stratégique du coach allemand.

Flick souhaite tester Marques pour remplacer Pedri dans l’entrejeu blaugrana. Avec l’absence de l’incontournable milieu espagnol, Barcelone doit rapidement trouver une solution pour maintenir sa créativité au cœur du jeu, et Flick semble voir en Marques un joueur capable de pallier ce vide temporaire.

Marques pour faire oublier Pedri ?

Malgré l’intérêt de plusieurs clubs de Premier League qui suivent l’espagnol depuis des mois, le Barça continue de lui faire confiance. L’idée est claire : donner une chance au jeune joueur, tout en préparant une éventuelle montée progressive dans le groupe professionnel. Cette décision illustre la volonté du club catalan de miser sur sa jeunesse et de ne pas céder ses talents prometteurs à l’étranger.

Pour Marques, c’est une opportunité unique de montrer son potentiel et d’entrer dans le grand bain du football européen. Les prochaines semaines seront cruciales pour confirmer la confiance placée en lui et pour aider le FC Barcelone à traverser cette période délicate sans Pedri.