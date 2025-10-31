Stade Rennais : Habib Beye règle encore ses comptes avec Blas et Fofana
Le FC Barcelone n’a pas lâché l’idée Victor Osimhen. L’attaquant nigérian, aujourd’hui à Galatasaray, cristallise les envies catalanes de renouvellement offensif, mais l’équation financière reste quasiment insoluble. Focus sur un dossier brûlant du mercato entre flair sportif et casse-tête budgétaire.

Le Barça sur la piste Victor Osimhen

L’état-major blaugrana surveille l’évolution de Victor Osimhen depuis plusieurs mois. Dès 2024, l’inquiétude autour de l’avenir de Robert Lewandowski avait poussé le club à s’intéresser de près au buteur nigérian, déjà reconnu comme un finisseur parmi les plus fiables d’Europe. Mais la situation reste complexe : à 37 ans, Lewandowski tient encore la pointe de l’attaque catalane avec une efficacité certes intacte mais en déclin, illustrée par seulement 4 buts en 7 matchs de Liga cette saison. L’idée d’un passage de témoin se fait donc ressentir, Barcelone voulant préparer son futur dès maintenant.

L’officialisation du transfert définitif de Victor Osimhen à Galatasaray a confirmé l’enthousiasme du Barça, mais aussi la difficulté du dossier. Osimhen reste l’un des profils prioritaires pour renforcer le secteur offensif, malgré une concurrence européenne très active.

Un transfert très compliqué sur le plan financier

La réalité économique refroidit pourtant sérieusement les ambitions barcelonaises. Pour attirer Osimhen, le club catalan doit composer avec la puissance de frappe de Galatasaray, auteur d’un investissement proche de 75 millions d’eurosl’été dernier et qui a lié son joueur vedette jusqu’en 2029. À l’heure actuelle, Barcelone ne peut envisager une telle dépense sans un bouleversement massif de son mercato. Les difficultés financières pèsent : malgré leur intention de se relancer en attaque, les dirigeants doivent composer avec une enveloppe réduite et soumise au strict respect du fair-play financier.

L’engagement massif de Galatasaray lors du dernier marché des transferts a totalement redistribué les cartes. Le club turc ne compte pas laisser filer sa nouvelle star sans contrepartie majeure, ce qui limite sérieusement toute négociation immédiate.

Osimhen, un buteur déjà incontournable en Europe

La trajectoire de Victor Osimhen ne cesse d’impressionner sur la scène européenne. Depuis son explosion à Naples, où il avait claqué 31 réalisations lors de la saison 2022-2023, le Nigérian enchaîne les prestations de haut niveau. Pour sa première saison sous le maillot de Galatasaray, il a déjà trouvé le chemin des filets à 6 reprises en seulement 9 apparitions, toutes compétitions confondues. L’an passé, il avait terminé l’exercice avec 37 buts, confirmant un peu plus sa réputation de serial buteur.

Pour Barcelone, le profil d’Osimhen répond parfaitement au besoin de dynamiser l’attaque, en quête d’un successeur capable de garantir une continuité de rendement après l’ère Lewandowski.

Le Barça à l’affût d’une opportunité

Malgré les obstacles financiers, la direction catalane demeure attentive à la moindre ouverture sur ce marché très compétitif. Barcelone pourrait, en cas de vente majeure dans son effectif, retrouver une marge de manœuvre et se repositionner sérieusement sur la piste Osimhen. Le club reste à l’affût, à l’image de sa stratégie habituelle qui consiste à exploiter la moindre faille ou opportunité exceptionnelle sur le marché.

En l’état, la probabilité d’un transfert d’Osimhen vers la Catalogne reste minime, tant la somme exigée par Galatasaray se révèle hors de portée. Cependant, l’intérêt persistant du Barça laisse penser que ce feuilleton de mercato mérite d’être suivi à la loupe, au cas où la situation venait à évoluer dans les mois à venir.

