Stade Rennais : Habib Beye règle encore ses comptes avec Blas et Fofana
FC Barcelone : le clan Yamal sort du silence et ça fait très mal ! 

La famille Yamal à Paris
Bastien Aubert
31 octobre 2025

Rien ne semble pouvoir calmer la tempête médiatique qui souffle autour de Lamine Yamal. La tension monte d’un cran du côté familial : Mounir Nasraoui, le père du jeune prodige du Barça, a haussé le ton publiquement. En première ligne, il dénonce avec colère la pression orchestrée par certains acteurs du football espagnol, mais surtout par la presse qui, ces derniers jours, ne lâche pas son fils d’une semelle. Juste avant le Clasico, les projecteurs sont braqués sur Yamal. Pour sa famille, la coupe est pleine.

L’indignation d’un père face à la pression médiatique

Derrière le phénomène Lamine Yamal, il y a surtout un adolescent de 17 ans confronté à une exposition fulgurante. Face aux critiques parfois acerbes et aux analyses sans filtre, la réaction paternelle prend une dimension protectrice. Selon El Chiringuito, Mounir Nasraoui n’a pas mâché ses mots : il se sent victime de « mauvais traitements » infligés à son fils par la sphère médiatique et certains initiés. Sa colère vise en particulier les commentaires qui ont déferlé juste avant le Clasico, laissant une sensation de malaise au sein du cercle familial.

La situation trouve un écho chez d’autres familles de jeunes joueurs très exposés, où les projecteurs se transforment parfois en fardeau. L’exemple de Désiré Doué, récemment touché sur le terrain, illustre lui aussi la pression grandissante autour des talents précoces. La récente blessure de Désiré Doué face à Lorient avait elle aussi suscité de nombreux débats dans les médias français.

Lamine Yamal, au cœur des débats avant le Clasico

À l’approche du choc face au Real, le nom de Yamal est sur toutes les lèvres. Star annoncée du Barça, il attire autant l’éloge que la critique, parfois au détriment de son bien-être. Cette surmédiatisation crée un climat pesant, où chaque geste, chaque décision est décortiquée. La famille ressent ce climat comme une injustice, craignant de voir le prodige catalan subir ce que d’autres jeunes talents ont déjà connu : un traitement disproportionné, source d’inquiétude pour son équilibre.

La montée des attentes et le flot d’articles consacrés au jeune Barcelonais rappellent combien il est difficile de préserver la sérénité à cet âge, surtout quand l’enjeu sportif se double d’enjeux humains cruciaux.

Quelle suite pour le jeune prodige du Barça ?

Si le père de Lamine Yamal tire la sonnette d’alarme, c’est aussi pour interpeller l’écosystème du foot espagnol sur les dégâts possibles d’une telle pression. La gestion de l’image et de la carrière des jeunes étoiles devient un défi de taille, dans une ère où chaque erreur ou blessure, comme l’a révélée la récente indisponibilité d’un certain Doué au PSG, est scrutée et amplifiée.

Pour Lamine Yamal et sa famille, le défi est immense : continuer à briller sur le terrain tout en préservant l’essentiel, sa jeunesse et sa passion. Reste à savoir si le Barça et son entourage sauront épauler ce joyau face à la pression des médias, pour que l’histoire ne se répète pas et que le talent s’exprime enfin, loin des tempêtes médiatiques.

