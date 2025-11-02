Revue de presse espagnole : Vinicius fait profil bas au Real Madrid, des renforts au FC Barcelone !

Voici la revue de presse espagnole en date du dimanche 2 novembre 2025. Au menu : la démonstration du Real Madrid contre Valence (4-0) et deux renforts attendus au FC Barcelone.

MARCA : « Ils enfilent les souliers »

Le Real Madrid a marché sur Valence hier au Bernabeu (4-0) avec un nouveau grand Kylian Mbappé. L’attaquant tricolorea marqué 13 buts en 11 matchs en Liga : seul Cristiano Ronaldo avait atteint ce total lors de ses 11 premiers matchs d’une saison dans la compétition avec le club espagnol au 21e siècle (13 en 2011/12 et 20 en 2014/15).

AS : « Le Real vole »

Si le doublé de Mbappé et la solide prestation de Jude Belligham, As note que le véhément Vinicius n’a pas contesté son remplacement après avoir raté un penalty. Aurait-il compris le message de Xabi Alonso ?

SPORT : « Flick protège Lamine »

Hansi Flick a pris la défense de Lamine Yamal avant de recevoir Elche (18h30) : « Je l’appuie toujours parce que c’est un très jeune garçon fantastique. Il souffre de petits pépins mais il va bien. » Le crack espagnol est annoncé titulaire ce dimanche.

MUNDO DEPORTIVO : « Renforts »

Le Barça pourra compter sur les retours conjoints de Dani Olmo et de Robert Lewandowski pour recevoir Elche en fin d’après-midi. Sans Pedri, les Blaugranas devront réagir après le Clasico perdu dimanche dernier face au Real Madrid (1-2).