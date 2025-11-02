Interrogé sur la blessure aux adducteurs de Lamine Yamal, l’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a confirmé que son ailier n’était pas au mieux.

Cette semaine, la presse espagnole n’a pas arrêté de parler de Lamine Yamal. L’ailier de 18 ans avait promis un grand match au Bernabeu il y a deux dimanches mais il a été peu en vue. Les médias se sont interrogés sur les raisons de son déclin et l’évidence est que sa blessure aux adducteurs l’handicape énormément. Marca a interrogé un spécialiste et celui-ci est formel : soit Yamal se fait opérer, soit il s’arrête suffisamment longtemps pour récupérer. Hansi Flick, lui, a choisi une troisième option.

« Je ne peux pas dire qu’il n’a plus de gêne »

Conscient que son joyau est essentiel à la bonne marche de son équipe, l’Allemand fait en sorte qu’il ait des entraînements aménagés. Mais à l’issue du match contre Elche (3-1), au cours duquel Yamal a marqué rapidement avant de disparaître peu à peu, le technicien ne s’est pas montré très rassurant : « Lamine doit continuer à s’entraîner, faire les exercices comme il le fait et tout ira bien. Je ne peux pas dire qu’il n’a plus de gêne ».

Un optimisme de façade car avec les matches tous les trois jours qui vont s’enchaîner jusqu’à la fin de l’année, Lamine Yamal n’aura aucune occasion de se préserver. Et encore moins de se ménager puisque Flick ne le sort que dans les dernières minutes des matches, comme ce dimanche contre Elche (89e)…