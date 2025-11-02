Excellente nouvelle pour le Barça avant la 11e journée de Liga : Robert Lewandowski et Dani Olmo font leur grand retour dans le groupe pour la réception d’Elche en Liga (18h30).

Souvent contraint de bricoler depuis le début de saison, Hansi Flick peut enfin souffler. Pour la réception d’Elche ce dimanche au stade de Montjuïc (18h30), l’entraîneur du FC Barcelone récupère deux cadres majeurs : Robert Lewandowski et Dani Olmo.

Le buteur polonais, touché au biceps fémoral, et le milieu offensif espagnol, victime d’une lésion musculaire au mollet gauche, ont tous deux surmonté leurs pépins physiques et figurent dans la liste des convoqués publiée ce midi.

Avec ces retours, le Barça retrouve une partie de sa puissance offensive, sérieusement amputée ces dernières semaines. Hansi Flick espère s’appuyer sur cette bonne nouvelle pour relancer une dynamique en Liga et rester au contact du Real Madrid dans la course au titre.