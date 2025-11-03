Touché aux ischios face à Nice, Ousmane Dembélé a repris l’entraînement sans souci. Le Ballon d’Or 2025 devrait bien être présent pour le choc tant attendu contre le Bayern Munich.

Le PSG peut souffler. Malgré une alerte musculaire après la victoire contre Nice (1-0), Ousmane Dembélé s’est entraîné normalement ce lundi matin au Campus PSG. Selon RMC Sport, l’ailier français, récemment sacré Ballon d’Or 2025, ne présente aucune gêne particulière à la veille du grand rendez-vous européen face au Bayern Munich.

L’ancien Barcelonais a participé sans problème au toro avec ses coéquipiers, sous les yeux attentifs de Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, présents pour observer la dernière séance avant le déplacement à Munich. Un signal fort pour Luis Enrique, qui pourra compter sur son dynamiteur offensif dans un match à haute intensité.

Reste à savoir quel rôle lui réservera le coach espagnol. Dembélé, qui n’a été titularisé qu’une seule fois depuis son retour de blessure (contre Lorient), pourrait de nouveau débuter sur le banc, avant d’apporter sa vitesse et sa percussion en cours de jeu.