Real Madrid : déjà la fin de l’année pour un titulaire de Xabi Alonso !

Actuellement blessé, Dani Carvajal a fait une annonce sur sa date de retour à la compétition, qui ne sera pas pour tout de suite.

Le Real Madrid sera privé d’un de ses titulaires encore un peu de temps. En effet, Dani Carvajal, qui a récemment subi une arthroscopie du genou droit après le Clasico, devait bientôt entamer sa phase de rééducation. Mais son retour sur les terrains devra attendre.

Interrogé par l’émission El Chiringuito, le joueur a confirmé que sa convalescence s’annonce longue : il ne prévoit pas de retour avant le début de l’année 2026, assurant vouloir revenir seulement lorsqu’il aura retrouvé la totalité de ses capacités physiques. En clair, Carvajal manquera la fin d’année, un coup dur pour le Real Madrid tant sur le plan sportif que symbolique.