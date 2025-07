ASSE : début de saison compromis pour N’Guessan

Touché à l’ischio hier lors du premier match amical de l’ASSE contre Carouge (3-1), Djylian N’Guessan pourrait rater le début de saison des Verts.

L’ASSE s’est logiquement imposée hier contre Carouge (3-1) pour son premier match de préparation. Mais la rencontre a été marquée par la sortie sur blessure de Djylian N’Guessan, peu avant la mi-temps. Le jeune attaquant a stoppé sa course en se tenant la cuisse avant d’être remplacé par Augustine Boakye.

Sur Evect, Eirik Horneland donne de ses nouvelles. « Dans combien de temps on pourrait le revoir ? Je ne sais pas, ça dépend à quel point le tendon est touché, ça dépend de la blessure. Il y a généralement trois grades sur ce genre de blessures. Si on est sur le premier grade, ça peut être dix jours d’absence, si on est sur le deuxième ça peut être quatre ou cinq semaines et si c’est le troisième, ça peut être plus de six semaines. On va checker cette semaine et on aura plus de visibilité le week-end prochain. »