ASSE : Horneland fait une annonce sur Ben Old

Eirik Horneland se réjouit de la forme affichée par Ben Old et estime que le Kiwi aura une bonne carte à jouer à l’ASSE cette saison.

Première recrue de l’ère KSV l’été dernier, Ben Old n’aura pas eu beaucoup l’occasion de se mettre en évidence à l’ASSE la saison passée. Après un début de saison assez prometteur, l’ailier néo-zélandais avait été fauché en plein vol et il était resté plusieurs mois sur le flanc à cause d’une opération à un genou. De retour pour le sprint final, le Kiwi ne s’était pas illustré à ses entrées en jeu, mais c’est lui qui a inscrit le premier but de la saison 2025-26 des Verts hier contre Carouge (3-1), du pied droit.

« Encore plus de choses viendront de lui dans le futur »

Après la rencontre, Eirik Horneland s’est confié au micro d’Evect sur la prestation du joueur et il s’est voulu confiant : « Ben Olda très bien travaillé après être revenu de blessure en mars, a glissé le Norvégien. Il a continué sa saison avec son équipe nationale, la Nouvelle-Zélande au Canada, avec laquelle il a joué plusieurs matchs. Il travaille bien depuis qu’il est revenu. Il a été en forme et vif aujourd’hui, c’est ce que je voulais voir et encore plus de choses viendront de lui dans le futur. » Confiant, Horneland.