ASSE Mercato : 3 ex-Verts, une ancienne cible et un bon plan à l’UNFP !

L’UNFP a publié la liste des joueurs sans contrat cet été. On y trouve quelques noms bien connus de l’ASSE et d’autres qui pourraient faire des recrues intéressantes à coût zéro.

Le chômage touche aussi les footballeurs et, chaque été, l’UNFP le rappelle en organisant des stages pour les joueurs n’ayant plus de contrat. L’idée est de les maintenir en forme mais aussi de leur faire prendre part à des matches amicaux afin qu’ils tapent dans l’œil de recruteurs. La liste de l’UNFP pour cet été 2025 vient d’être communiquée et on y trouve des joueurs bien connus dans le Forez, comme le gardien Jérémy Vachoux (30 ans) et l’ailier Lamine Ghezali (25 ans), formés à l’ASSE, ou le défenseur Florentin Pogba (34 ans), qui a porté le maillot vert entre 2013 et 2018.

Marcus Coco (ex-FC Nantes), une piste à étudier ?

Autre joueur ayant eu un lien avec l’AS Saint-Etienne : Vincent Koziello. Le milieu désormais âgé de 29 ans s’était révélé à l’OGC Nice, sous les ordres de Claude Puel. Il avait notamment marqué un but face aux Verts. Il a ensuite fait de mauvais choix de carrière, qui ont brisé son élan alors que beaucoup le voyaient monter haut. En janvier 2018, il avait été en contacts avec l’ASSE mais avait préféré s’engager avec Cologne. La saison dernière, il évoluait en Première division… népalaise !

Mais le profil le plus intéressant pour l’ASSE pourrait être celui de Marcus Coco. Après six saisons à Nantes, l’arrière droit de 28 ans, qui peut jouer comme piston, est dans l’attente d’un nouveau challenge. Il s’agit d’un joueur expérimenté, fiable et qui ne coûte rien en indemnité.