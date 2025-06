ASSE Mercato : Lucas Perrin, une bonne pioche pour les Verts ?

Cible de l’AS Saint-Étienne sur ce mercato estival, Lucas Perrin (26 ans) serait-il une bonne pioche pour les Verts ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et Laurent Hess lancent le débat.

« Une bonne option pour les Verts »

« Il est clair que Lucas Perrin n’a pas le niveau de son homonyme Loïc Perrin, qui évoluait au même poste, mais le natif de Marseille peut être une bonne option pour les Verts. S’il sort d’une saison assez compliquée à l’étranger, entre Hambourg et Bruges où il s’est bien relancé, Perrin a montré lors de ses passages à l’OM et à Strasbourg qu’il était un défenseur fiable. A 26 ans, le Minot a déjà une solide expérience. Il était capitaine à l’OM chez les jeunes, et international. A n’en pas douter, c’est un joueur qui pourrait être un pilier pour Eirik Horneland, et un vrai renfort pour une défense qui a encaissé 77 buts la saison passée. Un élément sur qui s’appuyer et avec qui reconstruire, comme Irvin Cardona et Maxime Bernauer, les deux premières recrues estivales de l’ASSE. »

Laurent HESS

« Un passé qui parle pour lui »

« Je pense aussi que miser sur Lucas Perrin serait une bonne idée pour l’ASSE. Le Marseillais de naissance n’a jamais caché son amour pour l’OM mais le voir porter le maillot stéphanois ne choquerait personne, tant l’homme correspond à l’ADN familial du club forézien. Joueur fiable et défenseur solide, au sol et dans les airs, Perrin dégage en plus une forme de leadership naturel qui correspond en tout point à ce que recherche Eirik Horneland pour stabiliser son arrière-garde en Ligue 2. Pour la petite histoire, son transfert pourrait se boucler autour de 2 M€, le prix de sa valeur actuelle sur le site Transfermarkt. »

Bastien AUBERT