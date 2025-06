ASSE Mercato : 3 recrues signées en une seule par Kilmer Sports ! 

L’AS Saint-Étienne a investi deux millions d’euros pour un bulldozer israélien sur ce mercato estival. Mahmoud Jaber (25 ans), c’est puissance, rigueur et un GPS de cyborg.

Les supporters de l’ASSE en salivent à l’avance. La semaine dernière, leur club de cœur a officialisé l’arrivée de la première recrue estivale en la personne de Mahmoud Jaber. Milieu défensif israélien de 25 ans, formé au Maccabi Haïfa, il a aussi joué en prêt à Hapoel Nof HaGalil, où il a aidé à la montée en Premier League israélienne. Avec Maccabi Haïfa, il a remporté deux titres de champion d’Israël (2021-22, 2022-23) et a disputé des matchs en Ligue des champions.

Un « Tracteur » qui avale les kilomètres

« Je suis très heureux et fier de rejoindre l’ASSE. Je découvre un championnat compétitif et de très bon niveau. Je suis un milieu travailleur qui aime répéter les efforts pour aider ses coéquipiers », a déjà fait savoir Jaber le jour de sa signature chez les Verts. Il ne croit pas si bien dire. Profitant de quelques jours off pour organiser dans le Forez, le « Tracteur » a la réputation d’avaler les kilomètres et de redoubler les efforts comme personne.

Des données GPS au top

Lior Refaelov, témoin privilégié, résume chez Team Football : « Regardez Jaber, il court pour trois joueurs ; tout le monde devrait être aussi dévoué ! » Le staff de Haïfa confirme : « Il devance tout le monde en kilomètres, sprints, freinages… Le problème, c’est qu’il se donne à 100 % partout. » Avec un chèque de2 millions d’euros – avec des bonus pouvant atteindre 400 000 € – l’ASSE se serait donc offert trois recrues en une seule ! Ce ne serait finalement pas cher payé pour viser une remontée rapide en Ligue 1.