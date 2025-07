L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a convoqué un groupe restreint pour le match amical contre le Paris FC ce vendredi soir.

Une semaine après sa défaite contre le Servette (2-3), qui avait entraîné un premier coup de gueule d’Eirik Horneland, l’AS Saint-Etienne retrouve les terrains, ce vendredi, pour affronter le Paris FC. Le promu en Ligue 1 sera l’une des sensations de la saison puisqu’il réalise un mercato ambitieux (Simon, Otavio…) grâce à ses généreux actionnaires. Les Verts seront aussi l’une des attractions de l’exercice à venir avec leur volonté de remonter immédiatement dans l’élite.

Neuf joueurs absents

Pour ce match amical, Horneland a décidé de convoquer un groupe restreint. Dylan Batubinsika, Lamine Fomba et Yvann Maçon, en instance de départ, n’ont pas été retenus. Djylian N’Guessan et Lucas Stassin, eux, sont en phase de reprise. Benjamin Bouchouari et Brice Maubleu sont aux soins alors que Dodote et Jules Mouton sont laissés à la disposition de la réserve.

Gardiens : Larsonneur, Delacroix

Défenseurs : Appiah, Bernauer, Lamba, Nade, Owusu, Traoré, Makhloufi

Milieux : Jaber, Moueffek, Tardieu, Gadegbeku, Eymard

Attaquants : Boakye, Cardona, Davitashvili, Miladinovic, Old, El Jamali