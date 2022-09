ASSE : Aouchiche fait ses adieux aux Verts

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : Pourquoi faut-il installer Green sur la durée ?

A un an de la fin de son contrat, Adil Aouchiche était poussé vers la sortie par l'AS Saint-Etienne, où son salaire cadraient mal avec les finances d'un relégué, sans parler du fait qu'il avait fortement déçu depuis son arrivée à l'été 2020. Volonté de Claude Puel, l'ancien Parisien n'a jamais réussi à s'imposer chez les Verts, où il avait fini par être pris en grippe par les supporters. Mais cela ne l'a pas empêché de publier un joli message sur les réseaux sociaux juste après son transfert à Lorient.

"Un petit message pour remercier le club, les salariés, le staff, les joueurs et les supporters de l’AS Saint-Étienne. Merci à Sainté de m’avoir fait grandir et de m’avoir permis de prendre une grande expérience durant ces deux saisons. Je me rappellerai qu’il a fallu tomber et se battre pour se relever plus grand et costaud. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite, et bien sûr de retrouver la place qui est la vôtre, dans l’élite du football français. Adil."