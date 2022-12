ASSE : Batlles prêt à lancer deux jeunes à Annecy ?

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

L'ASSE disputera deux matches amicaux ce soir contre Ajaccio et samedi contre Troyes avant de retrouver la L2 à Annecy le 26 décembre. Des Verts qui ont remporté leur premier match de préparation vendredi dans le froid de L'Etrat, face à Grenoble (3-1), avec notamment un but du revenant Faouzi Ghoulam. Comme l'Algérien, les jeunes Mathys Saban et Abdoulaye Sidibé se sont illustrés.

Saban a marqué des points, Sidibé aussi

Apparu à 3 reprises la saison dernière après avoir joué 12 minutes lors du dernier match de la saison 2020-21, contre Dijon (0-1), Saban (20 ans) avait disparu de la circulation depuis une dernière entrée en jeu en L1 à Montpellier (0-2) en septembre 2021. Le natif de Paris avait enchaîné des blessures mais il s'est mis en évidence lors de ses dernières entrées en jeu en L2 et a inscrit un but en amical contre Goal FC (3-0), avant le départ en vacances, avant de récidiver contre Grenoble sur un centre de Léo Pétrot.

Si Saban a marqué des points face au GF 38 de Vincent Hognon, il en a sûrement été de même pour Abdoulaye Sidibé. Avec sa vitesse, l'ancien vainqueur de la Gambardella a posé de gros problèmes à la défense iséroise en fin de rencontre. C'est lui qui a provoqué les deux penaltys qui ont permis aux Verts de s'imposer. A revoir, sans doute, contre Ajaccio et Troyes, cette fin de semaine.