ASSE : João Ferreira raconte son intégration et sa fascination pour Geoffroy-Guichard

Présent en conférence de presse avant le match de l’ASSE face à Boulogne, la nouvelle recrue João Ferreira a abordé différents sujets.

Arrivé cet été à l’ASSE pour 3 millions d’euros hors bonus, le latéral droit João Ferreira a pu faire ses grands débuts la semaine dernière à Geoffroy-Guichard. Le Portugais a même délivré une passe décisive pour l’ouverture du score de Joshua Duffus. Présent jeudi en conférence de presse, le joueur de 24 ans a évoqué son intégration, son rôle et ses ambitions avant le déplacement à Boulogne ce samedi (20h).

Concernant son arrivée, il a expliqué qu’il cherchait de la constance dans sa carrière et a été séduit par le projet ambitieux de l’ASSE visant à ramener le club en Ligue 1. « En signant ici, je savais que je rejoignais l’un des plus grands clubs de France, mais à mon arrivée, j’ai été surpris malgré tout. Je me rends compte de la dimension de ce club, j’ai été fasciné par Geoffroy-Guichard. (…) Dès mon arrivée, l’équipe m’a mis à l’aise, ç’a contribué à accélérer mon intégration sur le terrain. Ç’a été aussi plus simple d’être accueilli par Chico Lamba, qui vient du Portugal et parle portugais comme moi. Sûr et en-dehors du terrain, ça m’a beaucoup aidé et je pense que c’est un sentiment mutuel. »

Une expérience bénéfique ?

Sur son apport à l’équipe, il a insisté sur son humilité et sa polyvalence : « Je n’aime pas me mettre en avant mais je pense être un joueur rapide qui travaille pour le collectif, défensivement comme offensivement. Je pense être un bon défenseur qui peut également aider sur le front de l’attaque. (…) J’ai commencé le football au poste de latéral droit, certains de mes coaches m’ont malgré tout fait évoluer par moments dans l’axe, voire au milieu de terrain, même si je me soins moins à l’aise de ce dernier rôle. Mon poste de prédilection est vraiment celui de latéral droit, mais je jouerai là où le coach a besoin de moi. »

Enfin, sur la Ligue 2, il a comparé son expérience à la Serie A avec l’Udinese et mis en avant les difficultés du championnat : « J’ai connu plusieurs championnats, notamment la Serie A. Cette petite expérience peut être bénéfique et je peux la partager au vestiaire. (…) La Ligue 2 BKT est un championnat difficile, avec des équipes de niveau disparate mais toutes difficiles à battre. Cette saison nous demandera beaucoup de concentration. Il va falloir prendre les matches les uns après les autres pour remplir l’objectif fixé. »

Propos rapportés par le site officiel de l’ASSE.