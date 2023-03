ASSE : Briançon fixe les objectifs avant Niort

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

« Je garde le même discours. Il faut continuer à avancer en championnat. On veut surtout garder notre façon d’aborder les matchs. On le sait, tout le monde va se battre jusqu’à la fin »... en conférence de presse ce jeudi, Laurent Batlles a conservé une ligne de conduite qui lui réussit depuis le début de l'année.

« Il faudra être très sérieux »

Le coach des Verts prône l'humilité pour que son équipe poursuive sa série (7 matches sans défaite) et Anthony Briançon, lui aussi présent face aux médias ce midi, a abondé dans son sens. « Ça a fait du bien de couper, surtout que l'on restait sur pas mal de matches à pression. Cette trêve a fait du bien à tout le monde. Maintenant il faudra bien démarrer ce sprint final. Le championnat est très serré. Il va falloir qu’on lutte jusqu’au bout. Samedi on sera chez nous, devant nos supporters. Il faudra mettre les bons ingrédients. Il faut prendre des points, continuer à le faire. On va jouer une équipe qu’on va devoir respecter car elle connaît parfaitement ces rencontres-là. Il faudra être très sérieux ».