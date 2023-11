ASSE : Briançon valide la révolution de Batlles et envoie un message à Auxerre

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Revenant sur la défaite surprise de l’ASSE contre le Paris FC samedi dernier (0-1), Anthony Briançon estime que les Verts ont « manqué d’énergie » contre les Franciliens mais que ce « petit coup d’arrêt » était déjà « évacué » avant le déplacement à l’Abbé-Deschamps.

« A Auxerre avec des ambitions »

« On va aller à Auxerre avec des ambitions », a-t-il martelé, appuyant sur la réussite de l’ASSE face aux gros de Ligue 2 et la mauvaise passe des Icaunais à faire perdurer : « Auxerre reste sur deux défaites de suite mais pour moi, c’est l’une des plus grosses équipes de ce championnat. Ça sera un gros match, pas décisif pour la suite mais à nous de répondre ».

Face aux médias, l’ancien Nîmois a également validé le changement de système imposé par Laurent Batlles depuis mi-septembre. Une vraie réussite selon lui. « Personnellement, j’ai toujours eu l’habitude de jouer dans une défense à quatre. Pour autant, le système à trois marchait aussi même si on était un peu plus ouvert. Là, on est plus structuré et il y a plus de liant ».

