ASSE, Chelsea : très mauvaise nouvelle pour Wesley Fofana ?

C'était hier. Les Blues de Chelsea annonçaient ainsi l’absence de leur défenseur central, Wesley Fofana, pour la tournée estivale aux Etats-Unis, sans donner de plus amples précisions. On les a désormais et c'est une très mauvaise nouvelle. "Le défenseur Wesley Fofana a subi une opération de reconstruction du ligament croisé antérieur. Le joueur de 22 ans ne s'est pas rendu aux Etats-Unis pour la tournée de pré-saison du club en raison d'évaluations médicales spécialisées, qui ont malheureusement confirmé qu'une opération serait nécessaire. Wesley va maintenant commencer sa convalescence et travailler avec le service médical du club à Cobham pendant sa phase de rééducation."

Déjà un coup dur

Pour rappel, en 2021, alors qu'il évoluait à Leicester, Fofana avait disparu des terrains de longs mois après une fracture du tibia. Il avait également connu de nombreux pépins physiques depuis son arrivée chez les Blues, en dépit de son apparition en équipe de France sous les ordres de Didier Deschamps.

Understand Chelsea’s Wesley Fofana has ruptured his ACL and will require surgery after undergoing a scan. 🏥#CFC — Nathan Gissing (@NathGissing) July 18, 2023

