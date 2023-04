ASSE : coup dur pour Nkounkou

Déception pour Niels Nkounkou, nommé parmi les trois joueurs pour le trophée de joueur du mois de mars en Ligue 2, finalement remporté par l’attaquant messin, Georges Mikautadze. Niels Nkounkou était pourtant bien en lice pour remporter le trophée, mais les trois buts et deux passes décisives de Mikautadze ont eu raison de lui.

Le piston stéphanois aura peut-être une seconde chance en avril, alors qu’il est déjà auteur de deux buts exceptionnels, au total il accumule déjà trois buts et deux passes décisives en avril, soit le même total que Georges Mikautadze en mars. Et il reste encore deux matchs au Stéphanois pour augmenter ses statistiques !

GEORGES, GEORGIAAAA ON MY MIND 🎤



Le géorgien Georges Mikautadze, auteur de 3 buts et 2 passes décisives en mars, meilleur buteur de @Ligue2BKT, aux portes de la promotion avec le @FCMetz...



Et maintenant Joueur du Mois de mars de @Ligue2BKT 🏆#TropheesUNFP pic.twitter.com/8U3hphyrws