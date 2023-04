ASSE : Dupraz fanfaronne déjà à Dijon, Puel le ramène sur terre !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

À peine arrivé à Dijon, Pascal Dupraz a déjà fait du Pascal Dupraz. Vainqueur de Rodez pour sa grande première sur le banc du DFCO, l’ancien entraîneur de l’ASSE s’est imposé (1-0) et a fanfaronné ! « Chaque fois que je remplace un de mes collègues, un coach brillant, je fais toujours mieux que lui donc je m'appuie là-dessus, c'est mes certitudes, a-t-il affirmé au micro de Prime Vidéo. Je les souligne, je suis mon promoteur en fait quelque part. C'est la stricte vérité. Prenez les stats. »

Puel a fait mieux que Dupraz à l’ASSE

L’Équipe a pris Dupraz au pied de la lettre et a épluché les chiffres en lui donnant en partie raison. Si le technicien haut-savoyard a été plus efficace que Dominique Arribagé la saison 2015-2016 à Toulouse (1,8 point par match contre 0,79), que Rui Almeida la saison 2019-2020 à Caen (0,97 contre 0,67) et que Claude Puel la saison 2021-2022 à l'ASSE (1 contre 0,71), il pèche sur le plus long terme. Sur l'ensemble de son expérience stéphanoise, le Castrais le devance ainsi d'un poil (+0,07). Les faits sont là, en effet.