ASSE : Dupraz ne parle pas tactique, il ne comprend rien au foot !

Dans un entretien accordé au Dauphiné Libéré, il y a quelques jours, Pascal Dupraz avait évoqué ses racines vertes et sa passion pour l'ASSE, le club de cœur de son père, en ayant ces mots... « Je suis surcoté. Pour entraîner Saint-Étienne, il faut avoir la cote. Le fait de cataloguer a quand même du bon. Comme on me décrit comme un pompier, ça me donne du travail tout le temps. Je préfère être pompier que pyromane. Aujourd'hui, je suis à la place de Jean Snella... C’est exceptionnel ça ! Quelle chance. Définitivement. »

Fort des 13 points glanés lors des cinq dernières journées, le Savoyard est déjà parvenu à redonner l'espoir aux Verts, tout en gardant son humilité et son humour. Ce qu'il a démontré hier, après la victoire contre Metz (1-0), lorsqu'un journaliste lui a fait remarquer que c'est en basculant sur une défense à quatre que Denis Bouanga a inscrit l'unique but de la rencontre. « Oui. Et on est revenus à cinq juste après. Mais je ne parle pas tactique. Je ne comprends rien au foot, vous savez ! », a-t-il répondu. Du Dupraz dans le texte !

🎙 P. #Dupraz : « On a une mission, c'est de rendre les gens heureux. Je trouve que les joueurs sont généreux parce qu'ils donnent du bonheur aux gens. Mais avec 25 points, on ne se maintient pas. On envoie quelques signaux mais il faut rester humble. »#ASSE via @lequipe pic.twitter.com/Kv81fhGxZm — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) March 6, 2022