ASSE - Exclu BUT ! : Jérémie Janot : « Je suis persuadé que Batlles réussira »

Jérémie JANOT : J'étais à Chalmazel, chez moi, pour le barrage contre Auxerre. Je connais bien l'AJA, j'y ai travaillé. Je pensais que ça allait passer, surtout après le 1-1 à l'aller. Mais au retour, plus le match avançait et plus j'avais un mauvais pressentiment. Surtout que je savais que Donovan Léon était très bon sur les penaltys. Après, cette descente, ce n'est pas seulement ces deux matches contre Auxerre. Sur la saison, des matches, il y en a eu 40.



Est-ce que cette descente peut être un mal pour un bien pour l'ASSE ?

Non. Je ne dirais jamais ça d'une descente. Economiquement, c'est toujours une catastrophe. Il y a parfois des gens qui perdent leur emploi. Tu reconstruis parce que tu n'as pas le choix. Mais entre être 6-7e en L2 ou 12-13e en L1, il n'y a pas photo. Surtout que pour remonter, il faut s'accrocher. La L2 est si compliquée...

Votre nom a été cité cet été pour un retour dans le Forez, où vous connaissez bien Loïc Perrin et Laurent Batlles. Y a-t-il eu des contacts ?

Il n'y a pas eu d'approches directes. J'ai été sollicité par d'autres clubs, plus concrètement, mais je suis bien à Valenciennes. Avec l'ASSE, j'ai gardé pas mal d'attaches, il peut y avoir des messages de temps en temps. C'est un peu normal si mon nom a été cité. On sait ce que représente le club pour moi. Je connais la maison et je connais le championnat par cœur. Ça fait 7 ans que je suis dans cette division, avec des gardiens qui performent, en plus.

« L'ASSE a de gros atouts offensifs, de bons milieux comme Dylan Chambost, un top joueur que j'adore, et des gars d'expérience en défense. Elle peut faire des séries. »

Que pensez-vous du début de saison de l'ASSE ?

C'est le début de saison classique d'un club qui est descendu et qui a tout changé, que ce soit l'effectif ou le coach. Bordeaux a eu plus de continuité, par exemple. Mais je suis persuadé que Lolo Batlles réussira, avec Loïc. Ça va le faire. Il a juste besoin de temps.





L'ASSE est 18e après 9 journées. Vous pensez qu'elle peut viser autre chose que le maintien ?

La L2, c'est un championnat de séries. Regardez Sochaux, qui a pris la tête du classement avec sa série de 6 victoires. L'ASSE a de gros atouts offensifs, de bons milieux comme Dylan Chambost, un top joueur que j'adore, et des gars d'expérience en défense. Elle peut faire des séries. Mais attention : ce championnat est dur pour tout le monde. Ce n'est pas un championnat au rabais. Il y a de bonnes équipes, de très bons joueurs. Ce n'est pas un hasard si les grands clubs viennent se servir en L2.

Quelles équipes vous ont fait la meilleure impression jusqu'ici ?

Je trouve Le Havre très bon. Sochaux et Caen sont solides aussi. Metz avait fait un très bon match contre nous. Et il y a Bordeaux, Guingamp, l'ASSE. Il y a du monde. Amiens, Grenoble, c'est dur à jouer. VA, on est là aussi. Ce sera serré. En tout cas c'est un championnat passionnant. C'est tout feu tout flamme. On ne s'ennuie pas en L2 !