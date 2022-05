ASSE, FC Nantes : Caïazzo pousserait pour recruter … Antoine Kombouaré !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

A l'occasion d'un space sur Twitter revenant sur la 37e journée de Ligue 1, l'insider Mohamed Toubache-Ter a lâché une petite bombe au sujet de l'ASSE et du FC Nantes avant la dernière journée du championnat.

Alors que les Verts sont repassés 19e et que leur avenir en Ligue 1 est conditionné par un déplacement sur la pelouse des Canaris avec l'obligation de prendre au moins un point en espérant que Metz n'en fasse pas de même à Paris, l'ancien responsable de la communication du SCO Angers croit savoir que l'ASSE envisage d'aller chercher Antoine Kombouaré à Nantes pour remplacer Pascal Dupraz en fin de saison.

A l'initiative de Bernard Caïazzo, président du Conseil de Surveillance de l'ASSE mais qui n'a plus mis les pieds dans le Forez depuis deux ans, Loïc Perrin (coordinateur sportif des Verts) aurait été poussé à se rapprocher du Kanak dans l'optique de le faire venir la saison prochaine.

Kombouaré n'est pas certain de continuer à Nantes...

Sous contrat pour encore un an (2023) chez les Jaune et Vert, Antoine Kombouaré ne masque pas ses doutes concernant la suite de son aventure sur les bords de l'Erdre. Son groupe amené à changer durant le Mercato et ses relations distantes avec Waldemar Kita pourraient bien avoir raison de sa motivation à poursuivre avec son club formateur.

Connaissant le coach des Canaris et sa grande droiture, il est toutefois assez peu probable qu'Antoine Kombouaré ne réponde à un appel des Verts avant ce match décisif. Par ailleurs, s'il dispose des mêmes conditions de travail à l'ASSE que tous les coachs passés par Sainté depuis Christophe Galtier, il n'est pas certain que le Kanak réponde favorablement à une telle sollicitation.

Pour résumer Selon Mohamed Toubache-Ter, Bernard Caïazzo aurait suggéré à ses équipes à l'ASSE de se pencher sur Antoine Kombouaré (FC Nantes) pour remplacer Pascal Dupraz. Problème : les deux clubs s'affrontent lors de la 38e journée et ce procédé en déroute plus d'un ...

