ASSE, Girondins : mauvaise nouvelle en vue du maintien en Ligue 1

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

Les supporters de l’ASSE et des Girondins de Bordeaux ont peut-être déjà commencé à brûler des cierges pour voir leur club fétiche rester en Ligue 1 en fin de saison. Malgré des sursauts d’orgueil avant la trêve internationale, les chances de les voir s’éloigner de la Ligue 2 sont pourtant minces si l’on se fie aux statistiques.

Lors des dix dernières saisons, sur les 30 clubs classés dans les trois derniers après 13 journées, L’Équipe rappelle ainsi que 17 ont terminé dans cette même zone en fin de saison ! Pire, 15 sont effectivement descendus en L2 car deux d'entre eux s'en sont sortis : Nîmes grâce à l'arrêt de la saison en 2019-2020 et Dijon grâce aux barrages en 2018-2019.

Les trois qui se trouvent actuellement en queue de classement en L1 - les Girondins de Bordeaux, l’ASSE et le FC Metz - ont donc statistiquement une chance sur deux de se maintenir. Les plus optimistes garderont la « théorie de la bouteille pleine » à l’esprit. Quant aux autres...

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

Y'A DE L'ESPOIR ! 🗣

L'ASSE n'est plus lanterne rouge et la vente du club semble s'accélérer, de quoi croire en un avenir plus radieux ?

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVn5d3M pic.twitter.com/m61JNHXWS9