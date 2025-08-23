Stade Rennais Mercato : un géant européen s’attaque à Jacquet !

L’Inter Milan aurait formulé une première offre pour le jeune défenseur du Stade Rennais Jérémy Jacquet (20 ans). Le club breton ne dirait pas non à un transfert, mais en échange d’une indemnité plus élevée.

Ce samedi, le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur assure que l’Inter Milan a fait une première offre au Stade Rennais pour Jérémy Jacquet. Celle-ci s’élèverait à une quinzaine de millions d’euros. Le club breton ne ne retiendra pas son défenseur central de 20 ans coûte que coûte mais il attend plus en matière d’indemnité. Selon Konur, il faudrait une proposition de 25 M€ pour que le SRFC ouvre la porte à son joueur si prometteur.

Toutefois, si transfert il doit y avoir dès cet été pour Jacquet, qui avait été excellent vendredi dernier lors de la victoire sur l’OM (1-0), il faudrait qu’il se concrétise rapidement car le Stade Rennais aura besoin de recruter après. Et le mercato estival fermera ses portes dans neuf jours, soit le 1er septembre à 21h…