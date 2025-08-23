Stade Rennais : les débuts cauchemardesques de Julien Stéphan en Angleterre

Désormais à QPR, Julien Stéphan n’a remporté aucun de ses quatre premiers matches officiels et a vu son équipe en prendre sept à Leicester (1-7) cet après-midi !

Après des expériences plus ou moins réussies à Rennes (deux fois) et à Strasbourg, Julien Stéphan a pris la route de l’Angleterre cet été. Il s’est engagé avec le célèbre club de l’ouest londonien Queens Park Rangers, qui évolue en Championship, équivalent de la L2. Les dirigeants locaux espéraient certainement surfer sur la vague de la réussite de Régis Le Bris, qui a réussi à ramener Sunderland en Premier League. Mais pour le moment, c’est très mal parti…

Défaite 1-7 à Leicester ce samedi !

Avant le déplacement à Leicester cet après-midi, les QPR n’avaient remporté aucun de leurs trois premiers matches officiels de la saison. Ils ont été tenus en échec à domicile par Preston North End (1-1) pour démarrer avant d’être battus à Watford (1-2) en championnat. Entre les deux, ils ont été éliminés de la League Cup par Plymouth (2-3). Pour couronner le tout, il y a eu ce déplacement à Leicester qui a viré au cauchemar puisque les Hoops en ont pris… sept (1-7) !

Après une telle entame catastrophique, QPR et Julien Fournier sont 22es sur 24. Lors des deux prochains matches, ils accueilleront Charlton avant d’aller à Wrexham, deux autres formations ayant également raté leur entame de saison.