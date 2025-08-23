Stade Rennais : un jeune du centre de formation arrêté pour possession de cocaïne

Coup dur pour le centre de formation du Stade Rennais. Un jeune joueur de 17 ans a été interpellé par la police pour possession de cocaïne.

Le centre de formation du Stade Rennais est de nouveau confronté à une affaire extra-sportive impliquant l’un de ses jeunes talents. Selon le journal Le Télégramme, un joueur du pôle espoirs, âgé de 17 ans, a été interpellé par la police alors qu’il se trouvait en possession de cocaïne. L’arrestation a eu lieu jeudi 21 août sur un point de deal en périphérie de Rennes. Le jeune joueur, qui était en fugue depuis plusieurs semaines, a tenté de fuir les forces de l’ordre avant d’être rattrapé et placé en garde à vue pour détention et transport de stupéfiants.

Le SRFC veut attendre l’enquête policière

Le Stade Rennais a réagi avec prudence. Contacté par les médias, le club a indiqué se réjouir de constater que le joueur se portait bien après sa fugue et a précisé vouloir attendre les conclusions de l’enquête policière avant de prendre toute décision concernant d’éventuelles mesures disciplinaires.

Cette affaire rappelle un épisode tragique survenu au sein du centre de formation il y a un peu plus d’un an. En juin 2024, Mathis Lambourde, alors âgé de 19 ans, avait été impliqué dans un accident mortel ayant coûté la vie à une piétonne de 51 ans. Condamné à deux ans de prison avec sursis, Lambourde avait depuis poursuivi sa carrière en Italie, au Hellas Vérone, où il a fait ses premiers pas dans le football professionnel.