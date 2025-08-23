Boulogne – ASSE : la compo des Verts est tombée avec un retour très attendu !

Une semaine après son impressionnant 4-0 contre Rodez, l’ASSE se déplace à Boulogne pour la 3e journée de Ligue 2.

Sept jours après sa démonstration de force face à Rodez, étrillé 4-0 à Geoffroy-Guichard, l’AS Saint-Etienne se déplace chez le promu boulonnais. Un promu qui a à peine eu le temps de préparer sa saison puisqu’il n’est monté qu’à la faveur de la rétrogradation administrative de l’AC Ajaccio, une semaine avant le début de la L2… En cas de nouveau succès, quel que soit le score, les hommes d’Eirik Horneland reprendront les commandes de la division. Voici le onze retenu par l’entraîneur norvégien, avec le grand retour de Lucas Stassin !

ASSE : Larsonneur – Ferreira, Lamba, Nadé, Annan – Jaber, Tardieu, Moueffek – Baokye, Stassin, Davitashvili.