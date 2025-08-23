OM – Paris FC (5-2) : la réaction d’Aubameyang après son doublé

Auteur d’un doublé face au Paris FC (5-2) pour son retour au Vélodrome en compétition officielle, l’attaquant de l’OM Pierre-Emerick Aubameyang a réagi au micro de beIN.

Un pénalty provoqué pour le 1-0, une reprise acrobatique pour le 2-0, un plat du pied précis pour redonner l’avantage à l’OM à 3-2 : Pierre-Emerick Aubameyang a réussi ses retrouvailles avec le Vélodrome. L’attaquant gabonais était aligné en pointe, ce samedi, avec Gouiri à sa gauche et Greenwood à sa droite. Il a été excellent, et pas qu’à la finition. Tout à sa joie à la fin de la rencontre, il a analysé cette partie pour beIN, évoquant également l’absence d’Adrien Rabiot.

« Je ne suis pas encore à 100% »

« Ca fait plaisir. Je suis super content de cette victoire, surtout après cette semaine de folie, très marseillaise (rires)… Le coach nous a bien parlé, il nous a dit de jouer avec confiance. Il fallait prendre conscience qu’on a une équipe forte, même si le groupe était amoindri aujourd’hui. Il fallait juste faire les efforts, se donner à fond, c’est ce qu’on a fait et ça a payé. Il y a de l’attente ici, il faut répondre présent. Je suis prêt à jouer à tous les postes. Je me sens bien physiquement. Je suis disposé à aider l’équipe, à jouer sur les côtés, en dix, en neuf… Je ne suis pas encore à 100%, pas encore prêt à jouer un match dans son intégralité, mais ça va venir. »

« Je n’ai plus 20 ans et il faudra bien gérer mon temps de jeu. Mais je suis capable de jouer beaucoup de matches. Je les ai quasiment tous joués la saison passée en Arabie Saoudite. Ce sera à moi de savoir quand souffler et quand jouer à fond. Après la saison qu’il a fait, l’absence d’Adrien (Rabiot) s’est faire ressentir. Mais il y a un collectif et on l’a prouvé ce soir. »