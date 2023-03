ASSE : Krasso a une légende des Verts dans le viseur

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

La trêve est arrivée au plus mauvais moment pour l’ASSE, qui semble enfin lancée cette saison avec une série en cours de sept matches sans défaite. La bonne forme des Verts est symbolisée par Jean-Philippe Krasso, véritable leader technique de la formation ligérienne.

Les chiffres ne mentent pas : en compagnie de Georges Mikautadze, l’attaquant de 25 ans est co-meilleur buteur de Ligue 2 avec 14 réalisations. Et il pourrait entrer dans l’histoire de l’ASSE. Dans son édition du jour, Le Progrès rappelle que Krasso pourrait succéder à Hervé Revelli, seul joueur de l’ASSE à avoir été nommé meilleur buteur du club dans un championnat professionnel. C’était en 1966-1967 (31 réalisations) et en 1969-1970 (28).

Et le quotidien régional de rappeler que plusieurs joueurs de l’ASSE ont terminé à la deuxième place au classement des buteurs : Salif Keita (en 1970-1971 avec 42 buts et en 1971-1972 avec 29 buts), Patrice Garande (en 1987-1988 avec 17 buts), Samba N'Diaye (en 1996-1997 avec 19 buts) et Didier Thimothée (en 1997-1998 avec 19 buts).