ASSE : l’OGC Nice a grandi et met une petite claque aux Verts

Quand un club est relégué, son effectif professionnel est évidemment impacté, mais pas que. Les services administratifs, les encadrants, les équipes de jeunes... C'est le club dans son ensemble qui perd des effectifs à cause d'un budget considérablement revu à la baisse. Eh bien, à l'AS Saint-Etienne, la relégation survenue en mai dernier n'a pas impacté la formation !

On en veut pour preuve que le nombre de licenciés est de 598, sensiblement le même que les saisons passées, selon Foot Amateur. C'est le troisième total de L2, derrière le Paris FC (861) et Valenciennes (643), le neuvième au niveau national derrière le PSG (906), Monaco (718), Lyon (686), l'OM (678), Clermont (634), l'OGC Nice (629) et donc le PFC ainsi que le VAFC. Les Aiglons, qui grandissent depuis l'arrivée d'Ineos, sont passés devant les Verts très récemment.