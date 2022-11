ASSE : les supporters coupables du fiasco des Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Pour la première fois depuis l'exercice 2004-2005, l'AS Saint-Etienne évolue cette saison en Ligue 2. Mais après 15 journées disputées, les Verts sont lanternes rouges avec seulement 11 points au compteur.

"Dingue le nombre de joueurs stéphanois qui ont peur du public"

Pour Mohamed Toubache-Ter, le public du stade Geoffroy-Guichard est coupable malgré lui de ce début de saison catastrophique des Verts puisque certains joueurs de l'ASSE en auraient peur. "Dingue le nombre de joueurs stéphanois qui ont peur du public. Que ces mecs comprennent que le public stéphanois est un plus et non pas un handicap. Que ces mecs comprennent que tu peux perdre avec ce public, à condition d’avoir mouillé le maillot. Ce public réclame d’être Vert", a écrit l'insider sur son compte Twitter.

Pour résumer Pour Mohamed Toubache-Ter, le public du stade Geoffroy-Guichard est plus un poids qu'un soutien pour certains joueurs de l'AS Saint-Etienne depuis le début de la saison.

