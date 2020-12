ASSE : Nordin, en grande forme mais contrarié

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la promesse Aïmen Moueffek

But ! : Arnaud, quel sentiment prédomine après ce match nul contre Nîmes ?

Arnaud NORDIN : Il y a forcément un peu de frustration. L'équipe est déçue. On doit tuer le match. Et au lieu de ça, il a fallu courir après le score. On est revenus à 2-2 mais on n'a pas pu inscrire un autre but. C'est une déception de ne pas avoir gagné ce match.

Qu'a-t-il manqué ?

L'efficacité, clairement. Le réalisme. Avant leur premier but, il doit y avoir 2-0, voire 3-0 ? Et on se retrouve à 1-1, puis à 2-1 pour eux. Le point positif, c'est qu'on se procure de plus en plus d'occasions. Ça montre qu'on est sur la bonne voie. Mais la prochaine fois, il faudra les mettre au fond.

Le coach a évoqué une mauvaise gestion du match...

Bien sûr. On se fait surprendre. On a des absences. Il faut vite qu'on règle ça. Ce sont des détails mais on les paye cash. Pourtant, on avait fait ce qu'il fallait, d'entrée de jeu. On voulait leur mettre la pression. Mais on a trop reculé à 1-0.

« Je me sens en jambes. Je suis bien en ce moment »

Sur le plan personnel, vous devez être satisfait...

J'aurais préféré ne pas marquer et qu'on gagne. Mais c'est quand même une satisfaction pour moi d'avoir marqué, c'est sûr. Je suis content d'avoir mis ce deuxième but.

Après votre blessure, vous revenez bien...

Je me suis bien remis physiquement. Ça a été assez long. Mais je me sens en jambes. Je suis bien en ce moment. Je suis content.