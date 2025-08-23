ASSE, Ligue 2 : gros coup dur au Stade de Reims

Grand favori en Ligue 2 avec l’ASSE, le Stade de Reims va devoir composer avec une absence majeure ces prochains mois.

L’ASSE, qui dispose du plus gros budget de la Ligue 2, est avec le Stade de Reims, relégué lui aussi, le grand favori de cette nouvelle saison de L2. Mais le club champenois a enregistré lors de la première journée de championnat, à Amiens (2-2), une terrible nouvelle. Victime d’une grave blessure au genou gauche dès la 10e minute du match, Joseph Okumu, le défenseur central nigérian, sera indisponible plusieurs mois.

Okumu out à Reims

« C’est un coup dur. C’est un joueur très important, qui s’investit à 100% et je comptais vraiment sur lui. Normalement, un joueur comme lui n’est pas fait pour la Ligue 2, c’est du très haut niveau », a déploré Karel Geraerts dans L’Union. Son président Jean-Pierre Caillot a lui aussi fait part de son désarroi… « L’idée était qu’il forme, avec Nicolas Pallois, la charnière centrale sur laquelle l’équipe devait s’appuyer pour performer. Perdre un joueur majeur pour une longue période, c’est toujours une catastrophe. Pour le remplacer, il n’est pas certain qu’on mise sur un jeune car nous avons déjà beaucoup de jeunes joueurs. Comme pour Pallois et Demoncy, un profil plus expérimenté pourrait nous apporter l’expérience nécessaire à ce poste-clé. »