ASSE : prolongation de Krasso, ambitions... Guillou demande à Caïazzo, Romeyer et Soucasse de sortir du silence

L'ASSE est allée chercher un bon match nul au Havre (2-2) samedi mais elle ne compte plus que 2 points d'avance sur le premier relégable à dix journées de la fin de la saison. Son prochain match contre Niort, dernier, s'annonce capital. Dans ce contexte, Patrick Guillou, dans sa chronique au Progrès, demande aux dirigeants stéphanois de proposer un vrai projet pour l'avenir.

« Quel actionnariat ? Quel budget ? Quel exécutif ? Quel staff ? Quelle politique sportive ? »

« Après une année sabbatique, le triumvirat de l’exécutif commence à regarder autrement que par le bout de sa lorgnette, écrit-il Dans les prochains mois, pour espérer jouer les prolongations, il lui faudra trouver le bon algorithme et faire preuve de beaucoup plus de pédagogie. Pour éviter la chute avec perte de connaissance. Pour reprendre la maîtrise de l’agenda, il s’agira de choisir entre reprendre ou retenir son souffle. Après des dispositifs et artifices pour limiter la casse, les dirigeants, après quatre ans de traversée du désert, doivent proposer un cadre et un projet concret au grand public. Quel actionnariat ? Quel budget ? Quel exécutif ? Quel staff ? Quelle politique sportive ? Quelle stratégie de recrutement ? Qui pour redessiner les contours de l’effectif ? Qui pour superviser la gestion des contrats et éviter un nouveau cas Krasso ? Qui pour annoncer haut et fort que l’objectif la saison prochaine sera la remontée ? » Autant de questions auxquelles les dirigeants devront répondre, et le plus tôt serait le mieux d'après Guillou... et ce pour « Éviter absolument la vision erratique. Retenir les leçons du passé. Éviter les larmes de rage. Éviter de donner raison aux girouettes ingrates diront les uns. Éviter surtout les espoirs déçus, affirmeront les autres. »