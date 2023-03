ASSE, PSG, OM : Soucasse se fait interpeller, Mbappé et Clauss dans le coup ?

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Le collectif Rouge Direct avait dénoncé « les chants homophobes de supporters de Saint-Etienne » la semaine dernière. Il est revenu àla charge ce dimanche dans Le Parisien. « Nous faisons le constat suivant : en quel honneur n’y a-t-il pas une tolérance zéro contre l’homophobie dans le football ? Existe-t-il une tolérance contre des jets de bananes ou des cris de singe ? Pourquoi l’homophobie, toujours, reste une discrimination peu ou pas sanctionnée et méprisée ? », s'est demandé son porte-parole, Julien Portes.

« Jean-François Soucasse, président exécutif de l’ASSE, aurait sans doute la possibilité de prendre la parole et d’engager derrière lui d’autres présidents de clubs »

Ce dernier a dénoncé une dérive... « Nous accusons la LFP et les clubs de se moquer ouvertement du respect des LGBT dans le football français. Par leur attitude, ils portent une responsabilité très grave de banalisation de l’homophobie dans l’ensemble de la société. L’homophobie tue, on le rappelle. En ne faisant rien, la LFP laisse le problème s’envenimer. C’est de pire en pire. On est à un niveau de harcèlement homophobe et d’intensité de l’homophobie dans les stades qui est intolérable et insupportable. Il faut des amendes dissuasives, des huis clos en cas de récidive et des retraits de points. Si la LFP va au bout, cela va provoquer une prise de conscience. »

Selon Rouge Direct, c'est le rôle de l'Etat mais aussi des dirigeants et des joueurs de s'engager dans cette lutte, de dénoncer ces dérives... « Il faut que la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra convoque d’urgence l’INS (Instance nationale du supportérisme). On a demandé à son cabinet de participer à cette réunion. Il faut discuter. La poignée d’individus au comportement homophobe, il faut l’identifier et la mettre dehors. Un dirigeant comme Jean-François Soucasse, président exécutif de l’ASSE, aurait sans doute la possibilité de prendre la parole et d’engager derrière lui d’autres présidents de clubs. Il est très difficile de le faire de manière isolée. Des joueurs comme Jules Koundé, Jonathan Clauss ou Kylian Mbappé auraient des choses à dire sur ce thème. »