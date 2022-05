ASSE : Puel se prend un tacle énorme d'un ancien de l'OL

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

Bombardé entraîneur d'une équipe de l'OL sept fois championne de France à l'été 2008, Claude Puel a réussi l'exploit de ne rien gagner pendant ses trois années entre Rhône et Saône. Onze ans plus tard, il est nommé à la tête de l'ASSE pour redresser les finances du club et le relancer sportivement... mais est viré vingt-quatre mois plus tard, alors que les Verts sont derniers du classement. L'ancien milieu de terrain a réussi l'exploit d'unir l'OL et l'ASSE dans une haine contre lui. Et ce n'est pas Fabio Santos, milieu brésilien ayant joué à Lyon de 2007 à 2009, qui dira le contraire...

"Notre groupe était déjà très fatigué et stressé avec certaines attitudes du coach de l'époque. Il changeait constamment les choses à l'OL, transformant un grand club en un petit club, nous n'étions pas satisfaits. Et surtout, il a insisté auprès du conseil pour mon retour, il m'a utilisé quand il en avait besoin et quand j'ai pensé qu'il allait y avoir une suite, il a arrêté de me mettre en scène. Le jour du match de Valenciennes, je n'étais pas d'accord avec le remplacement en première mi-temps. Suite à notre altercation, le club a engagé une procédure qui a conduit à la résiliation de mon contrat. Je n'aurais pas dû me disputer et lui n'aurait pas dû m'utiliser dans le besoin et ensuite me jeter comme ça."

Pour résumer Claude Puel aura réussi l'exploit d'unir l'ASSE et l'OL contre lui. En effet, qu'il soit Verts ou Gones, les joueurs qui ont été sous ses ordres en ont gardé un mauvais souvenir, à l'instar de Fabio Santos, milieu brésilien passé entre Rhône et Saône de 2007 à 2009.

Raphaël Nouet

Rédacteur