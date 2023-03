ASSE : quand Claude Puel réécrit (encore) l'histoire...

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Il faut reconnaître une grande qualité à Claude Puel, et ça n'a rien à voir avec son métier d'entraîneur. Le Castrais sait se vendre. Il a de nombreux contacts dans les médias, qui lui permettent de rester dans l'actualité, comme dimanche dernier quand il a fallu parler de ses collègues Tudor et Galtier avant le Clasico. Et, au besoin, il sait très bien raconter son histoire, quitte à déformer parfois certains événements. Ainsi, le Leicester deux fois 5e de Premier League en 2019-20 et 2020-21 sous les ordres de Brendan Rodgers, c'est grâce à lui et son travail préparatoire d'octobre 2017 à février 2019, quand bien même il s'est fait virer...

Honorat formé à Sainté ?

A Saint-Etienne, il est en train de faire la même chose. Son bilan a été cataclysmique d'octobre 2019 à décembre 2021 mais lui pense qu'il a sauvé le club. Sauf que ses contre-vérités ne résistent pas à l'examen des faits. Ainsi, dans le podcast 100% Foot Amateur, il assure : "J'ai participé à quatre mercatos, il était impossible de faire du recrutement à titre onéreux". C'est pourtant lui qui a décidé de mettre 5 M€ sur le flop Adil Aouchiche à l'été 2020 et qui a refusé de recruter un buteur pour faire de la place à Charles Abi un an plus tard alors que ses dirigeants étaient prêts à desserrer les cordons de la bourse.

De même, il explique que "la seule chose que je pouvais faire, c'était développer des jeunes issus du centre de formation. C'est comme ça que l'on a développe des Fofana, Honorat, Gournat et beaucoup de joueurs". Sauf que le premier a été lancé par Jean-Louis Gasset, qui a également convié le troisième aux entraînements des pros, alors que le deuxième a été formé à Nice...

🗣 Claude Puel regrette un manque de patience et de la peur à l'ASSE



"Je voulais repartir d'en bas pour l'amener, je l'aurais aimé, en Coupe d'Europe comme à Nice et Lille. Mais ça dépend aussi des moyens." #ASSE



▶ https://t.co/cEuBoHvNCZ pic.twitter.com/2FbYem3V1s — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) March 1, 2023

Pour résumer Personne n'ayant envie de le faire, Claude Puel est particulièrement élogieux envers lui-même quand il s'agit de revenir sur ses deux années à l'ASSE. Deux années durant lesquelles le club s'est enfoncé au classement pour finalement descendre, quelques mois après son renvoi.

Raphaël Nouet

Rédacteur