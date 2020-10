ASSE : quand Ruffier revient en haut de l’affiche, Puel accorde un bonus à Moulin

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Adil Aouchiche

Le chassé-croisé continue entre Jessy Moulin et Stéphane Ruffier. Dans son édition du jour, L’Équipe rappelle que c’est aujourd’hui que le gardien basque de l’ASSE passera enfin devant la commission juridique de la LFP. Cette réunion de conciliation a été reportée à deux reprises. La Ligue a été saisie à la demande de Me Dorothée Bisaccia-Bernstein, l’avocate de Ruffier, à la suite de la « mise à pied disciplinaire de six jours consécutive à un acte d’insubordination » (du 23 au 28 juillet) du joueur et la retenue sur salaire qui est allée avec.

Puel a donné son aval pour augmenter Moulin

Dans le même temps, le quotidien sportif assure que Moulin, lui, est parvenu à renégocier le sien. « Après avoir essuyé un premier refus, l’ASSE a accepté de passer ses émoluments de 20 000€ à 50 000€ brut par mois, sans prolongation de son contrat, toutefois, qui court jusqu’au 30 juin 2022, peut-on ainsi lire dans le quotidien sportif. Si Puel a finalement accédé à la requête de Moulin, c’est qu’il croit en lui. » Ruffier ne peut pas en dire autant.