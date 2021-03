ASSE - RC Lens (2-3) : Puel s'agace après la nouvelle contre-performance des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les enjeux de la rencontre face au Stade de Reims

En temps normal, Claude Puel emploie un ton monocorde pour répondre aux journalistes. Sans jamais avoir un mot plus haut que l'autre. Mais visiblement, l'ASSE ne traverse pas une période normale. On en veut pour preuve la réponse de son manager à un journaliste qui lui demandait si la situation des Verts, battus pour la deuxième fois en trois jours ce soir (2-3 contre Lens après le 1-2 à Lorient), devenait critique, eux qui sont 16es au classement…

""La sonnette d'alarme, vous pensez qu'elle n'est pas tirée ?"

"La sonnette d'alarme, vous pensez qu'elle n'est pas tirée ? Que ça nous fait plaisir d'être à ces places-là ? On a dit qu'on jouait le maintien. Il y a longtemps qu'elle est tirée. Chaque fois qu’on prend une gifle, on est à terre. On se relève."

Mais Puel a aussi tenté de positiver après ce revers : "On a eu un bon esprit et de la qualité de jeu en première mi-tps après les deux buts. C’était plus dur en deuxième, même si on a des situations à la fin. Ça ne veut pas sourire en ce moment. Y’a eu du gâchis sur les trois derniers matches parce qu’on aurait pu prendre des points".

Le manager stéphanois a également donné des nouvelles d'Yvan Neyou, forfait après s'être blessé hier à l'entraînement : "Yvan Neyou devait débuter le match. Il a repassé une échographie ce matin pour des adhérences sur une cicatrice".