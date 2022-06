ASSE : Romeyer déclare la guerre aux Ultras, dissolution en vue ?

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

L’ASSE devra cravacher la saison prochaine. Après avoir appris le verdict de la commission de discipline de la LFP suite aux incidents contre l’AJ Auxerre à Geoffroy-Guichard, les Verts ont été acculés par le directeur départemental de la sécurité publique dans la Loire.

« Le club ne peut pas dire qu’il ne comprend pas. C’est mensonger. Il ne peut pas dire qu’il ne sait pas tout cela. C’est une enquête longue et méthodique. Cela prendra le temps qu’il faudra, a expliqué Cédric Esson au Progrès. Lorsque j’ai pris mes fonctions, j’ai rencontré les Magics et les Greens. On s’est dit les choses. Mais pour avancer, il faut parler un même langage et avoir un socle commun. Il n’y a qu’une règle commune et il n’y a pas une règle différente pour les ultras. On arrive au bout d’un système. »

Que signifie vraiment cette dernière phrase ? Selon EVECT, la donne serait claire : une dissolution pure et dure des groupes ultras pourrait être envisagée par la Préfecture ! L'ASSE, elle, se serait engagée à durcir le ton avec ses ultras avec un Roland Romeyer très actif sur le sujet.

Pour résumer Alors que la commission de discipline a rendu son verdict jeudi après les incidents contre l’AJ Auxerre, une dissolution des groupes ultras pourrait être envisagée par la Préfecture ! Le ton est donné entre les deux parties.

Bastien Aubert

Rédacteur