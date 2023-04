ASSE : Romeyer défend son bilan et celui de Caiazzo

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Revenu aux affaires cet hiver, Roland Romeyer a impulsé le mercato qui est en train de sauver l'ASSE. Volontairement en retrait depuis la relégation en mai 2022, le président du directoire est dans le viseur des supporters, au même titre que Bernard Caiazzo. Mais au site En Vert et Contre Tous, qui l'a interrogé en marge du forum des supporters, le dirigeant a rappelé qu'il n'avait pas fait que des mauvaises choses depuis son arrivée au club.

"On a fait des choses qui ne sont pas si mal"

"En 2002-03, on a sauvé le club en Deuxième division, au lieu d’aller en National. Et finalement, avec un très grand entraîneur, qui est un ami, Frédéric Antonetti, on a fini 1ers la saison suivante et on est montés en Première division. Depuis ce temps-là, j’étais avec Bernard Caiazzo à la tête de ce club, on a disputé la Coupe d’Europe, on est propriétaire de notre centre, on a fait des choses qui ne sont pas si mal que ça pour des actionnaires qui n’avaient pas la fortune de ceux qui sont à la tête des clubs actuellement." Pas sûr que ce rappel suffise à le rabibocher avec les supporters stéphanois...