ASSE : un gros casse-tête en vue pour Batlles

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

C'est ce vendredi qu'Eric Chelle donnera la liste du Mali pour affronter le Tchad et la Centrafrique. Et Ibrahim Sissoko pourrait en faire partie, ce qui le privera du match de Coupe de France des Verts à Bourg en Bresse prévu samedi 18 novembre.

Quelle attaque en Coupe de France ?

En attaque, Laurent Batlles ne pourra pas compter non plus sur le jeune Karim Cissé qui vient d'être de nouveau convoqué par Kaba Diawara avec l'équipe de Guinée, pour les deux matchs qualificatifs à la Coupe du monde 2026 contre l'Ouganda (17 novembre) et le Botswana (21 novembre). Ibrahima Wadji tardant à revenir de blessure, reste donc Gaëtan Charbonnier, muet depuis le début de la saison et en grande difficulté depuis son retour sur les terrains, pour guider l'attaque verte...

🚨 BUT SAINTÉ FAIT SON RETOUR ET AU FORMAT MENSUEL !



MAG NUMÉRO #2



🔥 Larsonneur Monsieur Plus 🔥



🏟️ Supporters : Sainté aime-t-elle toujours l’ASSE ?

👴 Ancien : Merchadier

🧤Le gardien des Verts étincelant



Abonnez-vous juste ici ➡️ https://t.co/GbqecuP3Hc pic.twitter.com/b34sbn66du — But! Saint-Étienne (@ButASSE) October 29, 2023

Podcast Men's Up Life